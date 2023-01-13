1 февраля начинается прием заявок на обучение в профессиональных учебных заведениях

1 февраля начинается зимний этап основного приема в профессиональные учебные заведения. Заявки абитуриентов на обучение принимаются в информационной системе LAMA BPO до 12 февраля.

Заявки могут подавать как те, кто уже получил образование или профессиональную квалификацию, так и те, у кого их еще нет.

Какие специалисты наиболее востребованы на рынке?

Приглашения на обучение абитуриенты получат 14 февраля, а 15-17 февраля они смогут заключить договоры на обучение с учреждениями профессионального образования.

«В настоящее время на рынке труда больше всего не хватает специалистов в области инженерии и информационных технологий. Растет также потребность в работниках секторов строительства и производства. Чтобы восполнить этот пробел, мы поощряем максимально возможную доступность и открытость профессионального обучения, а также планируем инвестиции в обновление программ профессионального обучения. Приглашаем всех, кто хочет освоить профессию, принять активное участие в зимнем этапе приема и получить желаемую квалификацию», — говорит вице-министр образования Агне Кудараускене.

Даты приема на обучение в 2023 году

Министерство образования, науки и спорта утвердило и другие сроки общего приема на формальные программы профессионального обучения на 2023 год.

В 2023 году летний этап основного набора будет проходить с 1 июня до 7 августа .

. Дополнительный прием запланирован на 21 — 27 августа .

. В начале 2023-го учебного года, как обычно, будет организован и дополнительный прием на свободные финансируемые государством или нефинансируемые места. Он будет проходить с 4 сентября до 20 ноября.

Для информации

В 2022 году договоры на общий прием в учреждения профессионального образования подписали 20,5 тысяч желающих получить профессиональную квалификацию. Из них примерно 1 тысяча абитуриентов поступили в профессиональные училища в период зимнего этапа.

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