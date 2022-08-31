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1 сентября: свободные полдня или свободный день? Кто поведет ребенка в школу?

Автор Анжелика Орлёнок
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Государственная инспекция труда (VDI) сообщает, что в первый день учебного года свободные полдня, оплачиваемые по тарифу средней заработной платы, могут получить работники, не имеющие права на «день матери/отца», но воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет, который обучается по дошкольной, начальной или основной образовательной программе.

1 сентября: свободные полдня или свободный день? Кто поведет ребенка в школу?

В случае, если работник не имеет права на оплачиваемые полдня, а принадлежащий ему «день матери/отца» уже использовал, (VDI) рекомендует сторонам трудовых отношений договориться о неоплачиваемом рабочем времени, в соответствии с ч. 3 статьи 137 Трудового кодекса. Кроме того, по заявлению работника, воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет, работодатель обязан удовлетворить заявление о неоплачиваемом отпуске в соответствии с п. 1 ч. 1 статьи 137 Трудового кодекса.

Трудовой кодекс Литовской Республики (DK) не предусматривает суммирования «дня матери/отца» в случае, когда имеются разные основания для предоставления «дня матери/отца». VDI придерживается позиции, согласно которой в случае различных оснований должен предоставляться наиболее благоприятный вариант, т.е. «день матери/отца» один раз в месяц.

Льгота, закрепленная в ч. 3 статьи 138 Трудового кодекса, устанавливается с учетом 8-часового рабочего дня и 40-часовой рабочей недели. В противном случае, если человек работает неполный рабочий день, — например, 20 часов в неделю, — ему должны быть предоставлены 4 часа дополнительного отдыха в месяц (или сокращено рабочее время на 1 час в неделю). А если он работает еще и по соглашению о дополнительной работе, — например, 60 часов в неделю, — то ему должен предоставляться пропорционально более продолжительный дополнительный день отдыха — 12 часов в месяц (или рабочее время сокращаться на 3 часа в неделю).

Если человек работает посменно более 8 рабочих часов, то по его запросу ему должна предоставляться ​​возможность использовать весь свободный рабочий день (смену), суммируя дополнительное время отдыха. Например, люди, работающие по 12 часов в сутки, могли бы использовать всю свободную смену каждые 1,5 (полтора) месяца, а те, кто работает 24 часа — каждые 3 месяца. Обратите внимание, что у работников, которым установлено дополнительное время отдыха один раз в три месяца, но которые работают сменами продолжительностью более 8 рабочих часов, — например, по 12 часов в сутки, — полный день отдыха наступит не через 3 месяца, если рабочая смена длится 8 часов, а через 4,5 месяца.

Свободные полдня могут брать и мама, и папа ребенка.

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