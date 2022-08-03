100 радаров на дорогах Литвы и другие дорожные новости

В этом году в различных местах городов Литвы планируется установить 100 радаров. Например, столичное самоуправление сообщило, что в Старом городе появится 19 радаров, измеряющих скорость.

Цель таких мероприятий — уменьшить количество нарушений Правил дорожного движения, которые по-прежнему периодически фиксируются в Старом городе Вильнюса.

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На столичной улице Geležinio Vilko установлен радар, камера которого направлена на пешеходный переход. Пока что это пилотный проект, и если будет решено, что городу нужен такой радар, он начнет работу. Стоит отметить, что радар фиксирует не только превышение скорости, но и нарушения в отношении пешеходов. Тестировать радар планируется в течение трех месяцев. А окончательное решение о его необходимости примет Вильнюсское самоуправление.

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По-прежнему ограничено движение транспорта на участке магистрали А1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда около Виевиса. Ограничения будут действовать до субботы, и только по ночам — с 23:00 до 06:00. Во время работ закрывается движение в направлении Вильнюс-Каунас. Автомобили направляются по объездным дорогам. Более подробную информацию можно найти на странице Дирекции автомобильных дорог lakd.lrv.lt.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.