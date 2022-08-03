Дороги

100 радаров на дорогах Литвы и другие дорожные новости

Автор Анжелика Орлёнок
200 Sledite Za Novostjami

В этом году в различных местах городов Литвы планируется установить 100 радаров. Например, столичное самоуправление сообщило, что в Старом городе появится 19 радаров, измеряющих скорость.

100 радаров на дорогах Литвы и другие дорожные новости

100 радаров на дорогах Литвы и другие дорожные новости

Цель таких мероприятий — уменьшить количество нарушений Правил дорожного движения, которые по-прежнему периодически фиксируются в Старом городе Вильнюса.

***

На столичной улице Geležinio Vilko установлен радар, камера которого направлена на пешеходный переход. Пока что это пилотный проект, и если будет решено, что городу нужен такой радар, он начнет работу. Стоит отметить, что радар фиксирует не только превышение скорости, но и нарушения в отношении пешеходов. Тестировать радар планируется в течение трех месяцев. А окончательное решение о его необходимости примет Вильнюсское самоуправление.

100 радаров на дорогах Литвы и другие дорожные новости

Nuotr. — Vilniaus savivaldybės archyvas

***

По-прежнему ограничено движение транспорта на участке магистрали А1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда около Виевиса. Ограничения будут действовать до субботы, и только по ночам — с 23:00 до 06:00. Во время работ закрывается движение в направлении Вильнюс-Каунас. Автомобили направляются по объездным дорогам. Более подробную информацию можно найти на странице Дирекции автомобильных дорог lakd.lrv.lt. 

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Tags:

Похожее

С 1 августа упростился порядок продажи автомобилей иностранцам

С 1 августа упростился порядок продажи автомобилей иностранцам

Автор Анжелика Орлёнок
В столице не будет удлиненных троллейбусов

В столице не будет удлиненных троллейбусов

Автор RADIO•R
В Вильнюсе с 1 июля меняются зоны платной парковки автомобилей. Что важно знать?

В Вильнюсе с 1 июля меняются зоны платной парковки автомобилей. Что важно знать?

Автор Анжелика Орлёнок
Что изменится в расписании столичного общественного транспорта с 24 июня

Что изменится в расписании столичного общественного транспорта с 24 июня

Автор Анжелика Орлёнок
Две новости от LTG Link – хорошая и не очень

Две новости от LTG Link – хорошая и не очень

Автор RADIO•R
Изменения в Правилах дорожного движения (KET), которые вступают в силу с 1 июня

Изменения в Правилах дорожного движения (KET), которые вступают в силу с 1 июня

Автор RADIO•R
Neakivaizdinis Vilnius: путешествие во времени на 2-м троллейбусе

Neakivaizdinis Vilnius: путешествие во времени на 2-м троллейбусе

Автор Анжелика Орлёнок
Вильнюс приводит в порядок старые улицы города и строит новые

Вильнюс приводит в порядок старые улицы города и строит новые

Автор RADIO•R
Ответственность мотоциклистов за превышение скорости

Ответственность мотоциклистов за превышение скорости

Автор RADIO•R