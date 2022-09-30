Что посмотреть

2 премьеры в кино: французско-литовский фантастический фильм и новый фильм ужасов

Автор Гинтарас Зукас
200 Sledite Za Novostjami

На этой неделе две премьеры: французско-литовский фантастический фильм и новый фильм ужасов.

Веспер (Эра выживания) (2022) 13+ 

(фантастика, приключения, драма)

Земля будущего. Человечество находится на грани вымирания. Хотя технологии вышли на невероятно высокий уровень, люди каждый день сражаются за жизнь с природой, которая эволюционировала и превратилась в безжалостного убийцу. Восстановить баланс и пошатнуть чашу весов, на которые возложена судьба всего человеческого вида, предстоит 13-летней девочке Веспер.

Улыбка (2022) 16+

(ужасы)

Став свидетелем жуткого инцидента с пациентом, доктор Роуз Коттер начинает переживать пугающие события, которые она не может объяснить. Чтобы выжить и вырваться из новой ужасающей реальности, Роуз должна встретиться со своим тревожным прошлым.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/

Tags:

Похожее

Депп и Хёрд готовятся к суду и вспоминают свою совместную жизнь

Депп и Хёрд готовятся к суду и вспоминают свою совместную жизнь

Автор Эвелина Никанорова
Биографическая драма о Мэрилин Монро, история о трёх сестрах-ведьмах и другие главные премьеры недели

Биографическая драма о Мэрилин Монро, история о трёх сестрах-ведьмах и другие главные премьеры недели

Автор Гинтарас Зукас
Хью Джекман вернется в образе Росомахи в третьем «Дэдпуле»

Хью Джекман вернется в образе Росомахи в третьем «Дэдпуле»

Автор Эвелина Никанорова
Пенн Бэджли вливается в лондонскую тусовку в тизере четвертого сезона сериала «Ты»

Пенн Бэджли вливается в лондонскую тусовку в тизере четвертого сезона сериала «Ты»

Автор Эвелина Никанорова
Галь Гадот дерется, стреляет и гоняет на мотоциклах в тизере «Каменного сердца»

Галь Гадот дерется, стреляет и гоняет на мотоциклах в тизере «Каменного сердца»

Автор Эвелина Никанорова
Дженнифер Лопес защищает свою дочь от врагов в тизере триллера «Мать»

Дженнифер Лопес защищает свою дочь от врагов в тизере триллера «Мать»

Автор Эвелина Никанорова
Лили Коллинз меняет имидж в трейлере третьего сезона «Эмили в Париже»

Лили Коллинз меняет имидж в трейлере третьего сезона «Эмили в Париже»

Автор Эвелина Никанорова
Документальный фильм о Селене Гомес и ее психическом здоровье выйдет в ноябре

Документальный фильм о Селене Гомес и ее психическом здоровье выйдет в ноябре

Автор Эвелина Никанорова
Премьеры в кино: повторный прокат Аватара, триллер с Флоренс Пью и Гарри Стайлсом, французская комедия о патологическом вруне, ложь которого становится реальностью и французский фильм ужасов

Премьеры в кино: повторный прокат Аватара, триллер с Флоренс Пью и Гарри Стайлсом, французская комедия о патологическом вруне, ложь которого становится реальностью и французский фильм ужасов

Автор Гинтарас Зукас