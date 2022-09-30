2 премьеры в кино: французско-литовский фантастический фильм и новый фильм ужасов

На этой неделе две премьеры: французско-литовский фантастический фильм и новый фильм ужасов.

Веспер (Эра выживания) (2022) 13+

(фантастика, приключения, драма)

Земля будущего. Человечество находится на грани вымирания. Хотя технологии вышли на невероятно высокий уровень, люди каждый день сражаются за жизнь с природой, которая эволюционировала и превратилась в безжалостного убийцу. Восстановить баланс и пошатнуть чашу весов, на которые возложена судьба всего человеческого вида, предстоит 13-летней девочке Веспер.

Улыбка (2022) 16+

(ужасы)

Став свидетелем жуткого инцидента с пациентом, доктор Роуз Коттер начинает переживать пугающие события, которые она не может объяснить. Чтобы выжить и вырваться из новой ужасающей реальности, Роуз должна встретиться со своим тревожным прошлым.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)