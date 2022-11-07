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21 Savage и Дрейк записали альбом

Автор Эвелина Никанорова
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Дрейк и 21 Savage выпустили совместный альбом «Her Loss».

В пластинку вошли 16 треков, к записи одного из которых «Pussy&Millions» присоединился специальный гость Трэвис Скотт.

Это не первый опыт их сотрудничества. Ранее рэперы записывали дуэты «Jimmy Cooks» (для альбом Дрейка «Honestly, Nevermind»), «Knife Talk» (из его же пластинки «Certified Lover Boy»), «Mr. Right Now» (для альбома 21 Savage и Metro Boomin «Savage Mode II»). При этом для Дрейка это всего лишь второй опыт полностью совместной пластинки: первым был микс-стейп 2015 года «What a Time to Be Alive», созданный в коллаборации с Future.

Источник: InterMedia

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