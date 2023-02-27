В конце недели, 5 марта, состоятся выборы в советы самоуправлений и мэров. А те, кто не cможет прийти проголосовать на свой избирательный участок в воскресенье, могут сделать это заранее. Уже завтра, 28 февраля, начинается досрочное голосование на выборах.
Cтоличное самоуправление проводит кампанию, которая призывает обязательно принять участие в голосовании. Оно очень простое и не занимает много времени — но это действие определяет, как мы будем жить следующие четыре года.
Предварительное голосование будет проходить три дня в помещениях самоуправлений и прочих специально выделенных местах.
Главизбирком сообщил о местах, где можно будет проголосовать заранее
В Вильнюсе это:
- Вильнюсское городское самоуправление (пр. Konstitucijos, 3).
- Центр здоровья и спорта Вильнюсского университета (ал. Saulėtekio, 26).
- Сквер А. Сахарова возле Дома печати (временные домики).
- Лукишкская площадь (временные домики).
- Здание самоуправления Вильнюсского района (ул. Rinktinės, 50).
Главизбирком Литвы сообщает также, что досрочное голосование в Вильнюсском районе будет проходить не в трех местах, как сообщалось ранее, а в двух. Муниципалитет Вильнюсского района проведет досрочные выборы в здании муниципалитета (ул. Ринктинес, 50, Вильнюс) и в Неменчинском центре культуры. В Рудамине досрочное голосование проводить не будут.
В Каунасе досрочное голосование будет организовано в здании самоуправления Каунаса (ал. Laisvės, 96), в здании стадиона имени Дарюса и Гиренаса (ал. Perkūno, 5) и в здании самоуправления Каунасского района (пр. Savanorių, 371).
В Клайпеде проголосовать заранее можно будет в здании самоуправления города (ул. Liepų, 11).
Кроме того, досрочное голосование будет проводиться во всех самоуправлениях страны.
Пункты досрочного голосования будут работать с 28 февраля до 2 марта, с 7 часов утра до 8 часов вечера.
После досрочного голосования пройдут голосования в спецотделениях в местах лишения свободы, опеки и медучреждениях, а также на дому.
Основной день выборов – 5 марта.
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