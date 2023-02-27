Государственные учреждения

28 февраля начинается досрочное голосование на выборах

Автор RADIO•R
RADIO•R в Telegram. Подпишись и читай новости из Литвы прямо сейчас

В конце недели, 5 марта, состоятся выборы в советы самоуправлений и мэров. А те, кто не cможет прийти проголосовать на свой избирательный участок в воскресенье, могут сделать это заранее. Уже завтра, 28 февраля, начинается досрочное голосование на выборах.

28 февраля начинается досрочное голосование на выборах

@ Анжелика Орленок

Cтоличное самоуправление проводит кампанию, которая призывает обязательно принять участие в голосовании. Оно очень простое и не занимает много времени — но это действие определяет, как мы будем жить следующие четыре года.

Предварительное голосование будет проходить три дня в помещениях самоуправлений и прочих специально выделенных местах.

Главизбирком сообщил о местах, где можно будет проголосовать заранее

В Вильнюсе это:

  • Вильнюсское городское самоуправление (пр. Konstitucijos, 3).
  • Центр здоровья и спорта Вильнюсского университета (ал. Saulėtekio, 26).
  • Сквер А. Сахарова возле Дома печати (временные домики).
  • Лукишкская площадь (временные домики).
  • Здание самоуправления Вильнюсского района (ул. Rinktinės, 50).

Главизбирком Литвы сообщает также, что досрочное голосование в Вильнюсском районе будет проходить не в трех местах, как сообщалось ранее, а в двух. Муниципалитет Вильнюсского района проведет досрочные выборы в здании муниципалитета (ул. Ринктинес, 50, Вильнюс) и в Неменчинском центре культуры. В Рудамине досрочное голосование проводить не будут.

В Каунасе досрочное голосование будет организовано в здании самоуправления Каунаса (ал. Laisvės, 96), в здании стадиона имени Дарюса и Гиренаса (ал. Perkūno, 5) и в здании самоуправления Каунасского района (пр. Savanorių, 371).

В Клайпеде проголосовать заранее можно будет в здании самоуправления города (ул. Liepų, 11).

Кроме того, досрочное голосование будет проводиться во всех самоуправлениях страны.

Пункты досрочного голосования будут работать с 28 февраля до 2 марта, с 7 часов утра до 8 часов вечера.

После досрочного голосования пройдут голосования в спецотделениях в местах лишения свободы, опеки и медучреждениях, а также на дому.

Основной день выборов – 5 марта.

28 февраля начинается досрочное голосование на выборах

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
RADIO•R | TTS ВИСАГИНАС | ЛИТВА ЗА НЕДЕЛЮ | НОВАЯ КЛАЙПЕДА.НОВОСТИ

Tags:

Похожее

Организация «Белые перчатки» приглашает наблюдателей на выборы

Организация «Белые перчатки» приглашает наблюдателей на выборы

Автор RADIO•R
Как поменять водительское удостоверение после переезда в Литву? 

Как поменять водительское удостоверение после переезда в Литву? 

Автор RADIO•R
Как поставить на учет автомобиль, зарегистрированный не в Европейской экономической зоне?

Как поставить на учет автомобиль, зарегистрированный не в Европейской экономической зоне?

Автор RADIO•R
Как поставить на учет автомобиль, зарегистрированный в Европейской экономической зоне?

Как поставить на учет автомобиль, зарегистрированный в Европейской экономической зоне?

Автор RADIO•R
В каких случаях нужно регистрировать автомобиль, ввезенный из другой страны?

В каких случаях нужно регистрировать автомобиль, ввезенный из другой страны?

Автор RADIO•R
Департамент миграции: каковы правила и особенности выдачи национальной визы?

Департамент миграции: каковы правила и особенности выдачи национальной визы?

Автор RADIO•R
В течение какого времени можно управлять автомобилем из другой страны в Литве?

В течение какого времени можно управлять автомобилем из другой страны в Литве?

Автор RADIO•R
Кому выдают национальные визы, а кому — нет? Ответы Департамента миграции на часто задаваемые вопросы

Кому выдают национальные визы, а кому — нет? Ответы Департамента миграции на часто задаваемые вопросы

Автор RADIO•R
Департамент миграции: чем различаются национальная литовская виза и гуманитарная виза?

Департамент миграции: чем различаются национальная литовская виза и гуманитарная виза?

Автор RADIO•R