В конце недели, 5 марта, состоятся выборы в советы самоуправлений и мэров. А те, кто не cможет прийти проголосовать на свой избирательный участок в воскресенье, могут сделать это заранее. Уже завтра, 28 февраля, начинается досрочное голосование на выборах.

Cтоличное самоуправление проводит кампанию, которая призывает обязательно принять участие в голосовании. Оно очень простое и не занимает много времени — но это действие определяет, как мы будем жить следующие четыре года.

Предварительное голосование будет проходить три дня в помещениях самоуправлений и прочих специально выделенных местах.

Главизбирком сообщил о местах, где можно будет проголосовать заранее

В Вильнюсе это:

Вильнюсское городское самоуправление (пр. Konstitucijos, 3).

Центр здоровья и спорта Вильнюсского университета (ал. Saulėtekio, 26).

Сквер А. Сахарова возле Дома печати (временные домики).

Лукишкская площадь (временные домики).

Здание самоуправления Вильнюсского района (ул. Rinktinės, 50).

Главизбирком Литвы сообщает также, что досрочное голосование в Вильнюсском районе будет проходить не в трех местах, как сообщалось ранее, а в двух. Муниципалитет Вильнюсского района проведет досрочные выборы в здании муниципалитета (ул. Ринктинес, 50, Вильнюс) и в Неменчинском центре культуры. В Рудамине досрочное голосование проводить не будут.

В Каунасе досрочное голосование будет организовано в здании самоуправления Каунаса (ал. Laisvės, 96), в здании стадиона имени Дарюса и Гиренаса (ал. Perkūno, 5) и в здании самоуправления Каунасского района (пр. Savanorių, 371).

В Клайпеде проголосовать заранее можно будет в здании самоуправления города (ул. Liepų, 11).

Кроме того, досрочное голосование будет проводиться во всех самоуправлениях страны.

Пункты досрочного голосования будут работать с 28 февраля до 2 марта, с 7 часов утра до 8 часов вечера.

После досрочного голосования пройдут голосования в спецотделениях в местах лишения свободы, опеки и медучреждениях, а также на дому.

Основной день выборов – 5 марта.

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