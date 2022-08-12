3 премьеры в кино: фильм ужасов от Джордана Пила, итальянская мелодрама и мультфильм для самых маленьких

Нет (2022) 16+

(фантастика, ужасы, детектив)

Жители небольшого городка, живущие рядом с пустынным ущельем в центральной части Калифорнии, становятся невольными свидетелями жуткого открытия.

Потеряшки и тайна волшебной пирамиды (2020) 0+

(мультфильм, приключения)

Главные герои — выброшенные вещи, которые оказались на улице вместо того, чтобы пройти специальную обработку. Центральный персонаж, упаковка по имени Спарки, понимает, что ему не место на улице и ищет волшебную пирамиду — таинственный артефакт, который способен дать каждому потерянному обитателю улиц второй шанс.

Супергерои (2021)

(комедия, драма, мелодрама)

Она — импульсивная художница, враг условностей. Он — профессор физики, убежденный, что у всякого явления есть свое объяснение. Они полные противоположности, но влюбляются с первого взгляда, случайно оказавшись в летний ливень под одной крышей.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)