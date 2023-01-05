6 января — канун Рождества Христова. Как отмечать Сочельник и как приготовить сочиво?

В субботу, 7 января, православные христиане всего мира будут праздновать Рождество Христово. Но предшествует этому великому событию, одному из двенадцати главных праздников православной церкви, очень важный день — Сочельник.

Сочельник с давних пор отмечается как особый день

В церкви Сочельник называют Навечерием Рождества Христова — то есть, вечером накануне Рождества. Это последний — и самый строгий — день Рождественского поста, который длится 40 дней с 28 ноября. Смысл этого поста — необходимость очиститься и телесно, и духовно, чтобы встретить рождающегося Младенца с чистым сердцем.

Поэтому Сочельник — это и день строгого поста, и время радостного ожидания великого события. В этот день во многих домах царит атмосфера радости и ожидания чуда.

А еще многие верующие стараются в Сочельник не забывать о хороших делах и благотворительности, о необходимости поддерживать добрые отношения со своими близкими.

Название «сочельник» — от слова «сочиво»

Это постное блюдо из зерен пшеницы (или другой крупы) с медом. Сочиво в некоторых регионах называют еще кутьей. С этого незатейливого блюда и начинается трапеза в канун Рождества. С детства многие знают, что вкушать сочиво положено после первой звезды.

Правда, в Сочельник не надо пристально вглядываться в небо, чтобы понять, когда уже можно садиться за стол. В этот день принято присутствовать на богослужении, а «первой звездой» символически становится большая свеча, которую после утренней службы торжественно выносят на середину храма и перед которой поют тропарь Рождеству Христову

Эта свеча, или «первая звезда», символизирует собой Вифлеемскую звезду, возвещающую миру о рождении Спасителя. Мы знаем, что в тот момент, когда в Вифлееме родился Младенец Иисус, на Востоке зажглась новая звезда. Поэтому и принято поститься до того момента, когда она появится на небосклоне.

В Сочельник некоторые придерживаются и еще одной древней традиции — кладут на стол, под скатерть, немного сена в память о яслях, в которых лежал новорожденный Богомладенец (сено несложно найти в зоомагазине).

Как приготовить сочиво?

Понадобится 200 г цельных зерен пшеницы (риса, перловки, булгура и т.п.)

Мак — 100 г

Орехи (грецкий или миндаль) — 70 г

Изюм (можно добавить и другие сухофрукты или ягоды — например, курагу, клюкву и т.п.) — 50 г

Можно добавить еще яблоко, малину и т.п.

Мед — пара столовых ложек (или по своему вкусу)

Приготовление

Крупу надо хорошенько промыть и заранее замочить. Потом залить горячей водой и отварить до готовности. Можно готовить крупу и в глиняном горшочке в духовке. Она должна стать мягкой, но не сильно разваренной. Тогда она сможет лучше впитать маковое молочко и мед.

Мак тоже промываем и заливаем кипятком на 1-2 часа. Потом воду сливаем и растираем мак в ступке до появления макового молочка.

Сухофрукты ненадолго заливаем кипятком, а потом откидываем на сито и высушиваем салфеткой. Нарезаем или измельчаем орехи.

Когда крупа остынет, добавляем в нее мед, орехи, сухофрукты (при желании также фрукты)

Можно добавить в сочиво щепотку соли, немножко кипяченой воды.

Надо сказать, что рецепт этот очень примерный. Каждая хозяйка может адаптировать его под свой собственный вкус. А если нет времени заниматься приготовлением крупы, которая долго варится, можно просто сварить рис. Затем добавить в него размоченный изюм и мед. А сверху — украсить орешками.

Что еще можно подать на стол в Сочельник

В Сочельник, кроме сочива, можно подать на стол хлеб, грибной суп, постные голубцы, вареники с капустой, картошкой или грибами, тушеную капусту, фасоль, компот, маринованные грибы, другие постные угощения или сладости.

Что бывает после Сочельника

Многие православные христиане поздним вечером 6 января участвуют в богослужении, которое после полуночи переходит в Божественную литургию. И лишь после праздничной литургии, 7 января, наконец можно разговеться — Рождественский пост подошел к концу. Наступает один из главных христианских праздников — Рождество Христово.