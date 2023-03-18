Государственные учреждения

Три актуальных вопроса в «Содру» о декларировании доходов

Автор RADIO•R
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Кампания по декларированию доходов стартовала 8 марта и продлится до начала мая. Как обычно, у многих возникают разного рода вопросы. По запросу RADIO•R сотрудники «Содры» ответили на три наиболее актуальных из них.

Три актуальных вопроса в «Содру» о декларировании доходов

Три актуальных вопроса в «Содру» о декларировании доходов

До какого числа нужно подать декларацию и заплатить налоги?

— Декларацию о подоходном налоге (GPM) за 2022 год необходимо подать в Государственную налоговую инспекцию до 2 мая этого года.

Разница во взносах по обязательному страхованию здоровья (PSD) и государственному социальному страхованию (VSD) должна быть перечислена до 2 мая 2023 года.

Какие особенности при декларировании годовых доходов?

— Данные о суммах, которые должны быть оплачены самозанятыми гражданами, поступают в «Содру» от Государственной налоговой инспекции (VMI).

Сколько времени занимает возврат переплаты?

— Решение о возврате переплаты принимается в течение двадцати рабочих дней с момента обращения и предоставления в территориальный отдел «Содры» необходимых документов, подтверждающих факт переплаты.

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