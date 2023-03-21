Селена Гомес поставила новый рекорд в Instagram: она стала первой женщиной, набравшей в Instagram более 400 миллионов подписчиков.

Круче Гомес в соц.сети только футболисты Криштиану Роналду, который может похвастаться 562 миллионами подписчиков, и Лионель Месси, у которого их 442 миллиона.

Селена продолжает покорять пользователей сети своими «настоящими» фото и откровенными признаниями. Певица скептически относится к популярности в сети, и раньше хотела отказаться от использования Instagram на фоне постоянной критики.





