Звёзды

Селена Гомес поставила новый рекорд

Автор Эвелина Никанорова

Селена Гомес поставила новый рекорд в Instagram: она стала первой женщиной, набравшей в Instagram более 400 миллионов подписчиков.

Селена Гомес поставила новый рекорд

Круче Гомес в соц.сети только футболисты Криштиану Роналду, который может похвастаться 562 миллионами подписчиков, и Лионель Месси, у которого их 442 миллиона.

Селена продолжает покорять пользователей сети своими «настоящими» фото и откровенными признаниями. Певица скептически относится к популярности в сети, и раньше хотела отказаться от использования Instagram на фоне постоянной критики.



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