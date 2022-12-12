Музыкальная новинка

«А-Студио» собрали эксперименты в разных жанрах в «А’21»

Автор Эвелина Никанорова
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Группа «А-Студио» выпустила в свет альбом «А’21». Альбом объединил в себе уже хорошо известные и узнаваемые классические музыкальные приемы «А-Студио» с новым звучанием и экспериментами в разных жанрах.

В пластинку вошли 9 треков, включая уже вышедшие ранее синглы «Дискотека», «Мосты» и «Се ля ви».

По словам солистки коллектива Кети Топурия, «А’21» — это особенный альбом.

— Он особенный по звучанию, идеям и разнообразным фишкам, которые вы услышите при первом же прослушивании, — говорит певица. — «А’21» долго ждал своего выхода, как, впрочем, и наши поклонники, ни много, ни мало — 12 лет. И вот, настал момент его выхода в свет. Моя любимая песня из этого альбома — «Завтрак без тебя». Она очень отличается как от всех других наших песен, так и от тех, которые популярны сейчас в целом.

Источник: InterMedia

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