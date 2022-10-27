Адель отправилась вплавь по реке в клипе «I Drink Wine»

Адель выпустила клип на песню «I Drink Wine» из ее альбома «30», вышедшего почти год назад.

По словам певицы, ролик был снят режиссером Джо Талботом еще в прошлом году, но довольно долго ждал премьеры.

В клипе Адель плывет по реке (пейзаж напоминает картины прерафаэлитов) на надувном круге, босая и в золотистом платье, с бокалом и бутылкой розового вина в руках, и наблюдает за разыгрывающимися на берегах сценками с участием разных людей. В ролике также появляются синхронистки, а в финале Адель приплывает к своей съемочной группе.

Источник: InterMedia