Музыкальная новинка

Адель отправилась вплавь по реке в клипе «I Drink Wine»

Автор Эвелина Никанорова
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Адель выпустила клип на песню «I Drink Wine» из ее альбома «30», вышедшего почти год назад.

По словам певицы, ролик был снят режиссером Джо Талботом еще в прошлом году, но довольно долго ждал премьеры.

В клипе Адель плывет по реке (пейзаж напоминает картины прерафаэлитов) на надувном круге, босая и в золотистом платье, с бокалом и бутылкой розового вина в руках, и наблюдает за разыгрывающимися на берегах сценками с участием разных людей. В ролике также появляются синхронистки, а в финале Адель приплывает к своей съемочной группе.

Источник: InterMedia

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