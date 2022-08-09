Звёзды

«Ах эта свадьба!»:Рита Ора и Тайка Вайтити тайно поженились

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Тайка Вайтити и Рита Ора поженились. Как сообщает издание Sun со ссылкой на источники из окружения пары, свадьба 31-летней певицы и 46-летнего режиссера состоялась в Лондоне некоторое время назад. Рита даже официально сменила свою фамилию на двойную — Вайтити-Ора.

«Ах эта свадьба!»:Рита Ора и Тайка Вайтити тайно поженились

Тайка Вайтити и Рита Ора

— Это была действительно интимная церемония, особенная для всех присутствующих, — рассказал инсайдер. — Их самые близкие и родные могут видеть, как безумно они влюблены. Рита полна решимости сохранить отношения как можно более приватными и не хотела делать из свадьбы шумное мероприятие.

Рита и Тайка знакомы с 2018 года, но начали встречаться только в марте 2021-го. Они дебютировали на красной ковровой дорожке как пара в августе того же года, а в июне 2022-го, по слухам, состоялась их помолвка. Пара пока никак не отреагировала на слухи о свадьбе.

Источник: InterMedia

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