«Ах эта свадьба!»:Рита Ора и Тайка Вайтити тайно поженились

Тайка Вайтити и Рита Ора поженились. Как сообщает издание Sun со ссылкой на источники из окружения пары, свадьба 31-летней певицы и 46-летнего режиссера состоялась в Лондоне некоторое время назад. Рита даже официально сменила свою фамилию на двойную — Вайтити-Ора.

— Это была действительно интимная церемония, особенная для всех присутствующих, — рассказал инсайдер. — Их самые близкие и родные могут видеть, как безумно они влюблены. Рита полна решимости сохранить отношения как можно более приватными и не хотела делать из свадьбы шумное мероприятие.

Рита и Тайка знакомы с 2018 года, но начали встречаться только в марте 2021-го. Они дебютировали на красной ковровой дорожке как пара в августе того же года, а в июне 2022-го, по слухам, состоялась их помолвка. Пара пока никак не отреагировала на слухи о свадьбе.

Источник: InterMedia