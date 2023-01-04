Звёзды

Актеры из «Ромео и Джульетты» Франко Дзеффирелли требуют 500 миллионов за сексуальную эксплуатацию

Автор Эвелина Никанорова
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

Исполнители главных ролей в фильме режиссера Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта» Леонард Уайтинг и Оливия Хасси подали в суд на кинокомпанию Paramount за жестокое обращение и сексуальную эксплуатацию детей из-за того, что их заставили сниматься обнаженными в картине, вышедшей в 1968 году.

Актеры из «Ромео и Джульетты» Франко Дзеффирелли требуют 500 миллионов за сексуальную эксплуатацию

Как сообщает Variety, сумма иска, направленного в Верховный суд Санта-Моники, по возмещению морального ущерба 55-летней давности составляет, предположительно, более 500 миллионов долларов.

Уайтингу на начало съемок было 16 лет, а Хасси – 15. По словам актеров, когда они заключали контракт, их заверили, что обнаженной натуры в фильме не будет. Но в день съемок любовной сцены между Ромео и Джульеттой им объявили, что они должны раздеться, «иначе фильма не будет». В результате в кадре появляются обнаженные ягодицы Леонарда и грудь Оливии.

— То, что им обещали, и то, что произошло на самом деле, — это две разные вещи, — заявил Тони Мариноцци, бизнес-менеджер обоих актеров. — Они доверяли Франко, а он воспользовался их доверием.

Иск основан на недавнем законопроекте штата Калифорния, который временно отменил срок давности для заявлений о сексуальном насилии над детьми. По словам адвоката актеров Соломона Грина, «обнаженные изображения несовершеннолетних являются незаконными и не должны выставляться».

— Это были очень маленькие наивные дети 60-х, которые не понимали, что их ждет, — говорит он. — Внезапно они прославились на таком уровне, которого даже не ожидали, и вдобавок их оскорбили так, что они не знали, как с этим бороться.

Примечательно, что в интервью Variety еще в 2018 году Хасси защищал наготу в «Ромео и Джульетте», назвав сцену «сделанной со вкусом» и «необходимой для фильма», а Франко Дзеффирелли – «гением».

— Это было не так уж важно, — утверждала тогда Оливия. — А Леонард совсем не стеснялся! Посреди съемок я совершенно забыла, что на мне нет одежды.

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

Барбадос хочет призвать Бенедикта Камбербэтча к ответу за предков рабовладельцев

Барбадос хочет призвать Бенедикта Камбербэтча к ответу за предков рабовладельцев

Автор Эвелина Никанорова
Брайан Мэй стал рыцарем Британской империи

Брайан Мэй стал рыцарем Британской империи

Автор Эвелина Никанорова
Умер лучший футболист XX века Пеле

Умер лучший футболист XX века Пеле

Автор Эвелина Никанорова
Мэрилин Монро и Роберт Де Ниро вошли в число лучших актеров всех времен по версии Empire

Мэрилин Монро и Роберт Де Ниро вошли в число лучших актеров всех времен по версии Empire

Автор Эвелина Никанорова
Джеймс Кэмерон доказал, что Джек не мог выжить в «Титанике»

Джеймс Кэмерон доказал, что Джек не мог выжить в «Титанике»

Автор Эвелина Никанорова
Генри Кавилл попрощался с ролью Супермена

Генри Кавилл попрощался с ролью Супермена

Автор Эвелина Никанорова
У Селин Дион обнаружили неизлечимую болезнь

У Селин Дион обнаружили неизлечимую болезнь

Автор Эвелина Никанорова
Опра Уинфри, Бейонсе, Рианна, Тейлор Свифт и Риз Уизерспун вошли в сотню влиятельных женщин мира

Опра Уинфри, Бейонсе, Рианна, Тейлор Свифт и Риз Уизерспун вошли в сотню влиятельных женщин мира

Автор Эвелина Никанорова
Мишель Йео стала «иконой года» журнала Time

Мишель Йео стала «иконой года» журнала Time

Автор Эвелина Никанорова