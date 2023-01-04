Актеры из «Ромео и Джульетты» Франко Дзеффирелли требуют 500 миллионов за сексуальную эксплуатацию

Исполнители главных ролей в фильме режиссера Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта» Леонард Уайтинг и Оливия Хасси подали в суд на кинокомпанию Paramount за жестокое обращение и сексуальную эксплуатацию детей из-за того, что их заставили сниматься обнаженными в картине, вышедшей в 1968 году.

Как сообщает Variety, сумма иска, направленного в Верховный суд Санта-Моники, по возмещению морального ущерба 55-летней давности составляет, предположительно, более 500 миллионов долларов.

Уайтингу на начало съемок было 16 лет, а Хасси – 15. По словам актеров, когда они заключали контракт, их заверили, что обнаженной натуры в фильме не будет. Но в день съемок любовной сцены между Ромео и Джульеттой им объявили, что они должны раздеться, «иначе фильма не будет». В результате в кадре появляются обнаженные ягодицы Леонарда и грудь Оливии.

— То, что им обещали, и то, что произошло на самом деле, — это две разные вещи, — заявил Тони Мариноцци, бизнес-менеджер обоих актеров. — Они доверяли Франко, а он воспользовался их доверием.

Иск основан на недавнем законопроекте штата Калифорния, который временно отменил срок давности для заявлений о сексуальном насилии над детьми. По словам адвоката актеров Соломона Грина, «обнаженные изображения несовершеннолетних являются незаконными и не должны выставляться».

— Это были очень маленькие наивные дети 60-х, которые не понимали, что их ждет, — говорит он. — Внезапно они прославились на таком уровне, которого даже не ожидали, и вдобавок их оскорбили так, что они не знали, как с этим бороться.

Примечательно, что в интервью Variety еще в 2018 году Хасси защищал наготу в «Ромео и Джульетте», назвав сцену «сделанной со вкусом» и «необходимой для фильма», а Франко Дзеффирелли – «гением».

— Это было не так уж важно, — утверждала тогда Оливия. — А Леонард совсем не стеснялся! Посреди съемок я совершенно забыла, что на мне нет одежды.

Источник: InterMedia