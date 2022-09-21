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«Аквариум» превратил «Агатину песню» в мультфильм

Автор Эвелина Никанорова
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Группа «Аквариум» выпустила мультипликационный клип на «Агатину песню».

Художником ролика стал Владимир Оленберг, а за анимацию отвечал Валерий Голубцев. Клип состоит из ярких оживающих рисунков, которые довольно точно иллюстрируют текст песни.

«Агатина песня» входит в новый альбом «Аквариума» «Дом всех святых», состоящий из 15-ти композиций. В августе 2022 года Борис Гребенщиков запустил краудфандинг-акцию на портале Indiegogo, в рамках которой проводился предзаказ альбома. В итоге удалось собрать 38 511 евро.

Источник: InterMedia

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