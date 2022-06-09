Музыкальная новинка

Алексей Чумаков превратил клип на песню «Встретимся во снах» в исповедь

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Алексей Чумаков выпустил клип на песню «Встретимся во снах».

По признанию исполнителя, это «настоящая аудиовизуальная исповедь», видеоряд которой интригует не меньше, чем сам сингл.

Источник: InterMedia

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