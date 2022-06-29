Звёзды

Американская киноакадемия пригласила Билли Айлиш в свой состав

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Американская академия кинематографических искусств и наук пригласила Билли Айлиш и ее брат Финнеас О’Коннел в свой состав.

Американская киноакадемия пригласила Билли Айлиш в свой состав

Билли Айлиш и Финнеас О’Коннел

Имена потенциальных новых членов академия объявила 28 июня 2022 года.

– Американская академия кинематографических искусств и наук расширяет число приглашений по вступлению в организацию до 397 артистов и деятелей, которые отличились своим вкладом в кинематограф, – говориться в заявлении.

Кроме Айлиш в этом году в число приглашенных входит 71 номинант на премию «Оскар», в том числе 15 победителей. В их числе актеры Трой Коцур, Ариана ДеБос, Аня Тейлор-Джой, Джесси Бакли, Джереми Дорнан, Винсент Линдон, Джесси Племонс, Амир Джадиди и другие.

Источник: InterMedia

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