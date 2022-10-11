Ана де Армас: «Примерив на себя образ Мэрилин Монро, я поняла, что предстоит много работы»

О СВОЕЙ ГЕРОИНЕ В «БЛОНДИНКЕ», ГДЕ ОНА СЫГРАЛА МЭРИЛИН МОНРО

– Думаю, по большей части в фильме присутствует Норма Джин. Это история о ней – и только потом уже, конечно, на сцену выходит Мэрилин Монро. Баланс заключается в том, что они подпитывают друг друга, они нужны друг другу. И я на протяжении всего периода работы над картиной была эмоционально связана с ними обеими. Это всё происходило в процессе, и какого-то специального решения, когда и кого в персонаже будет больше – Мэрилин или Нормы Джин, не было. Всё происходило само собой.

О ПОДГОТОВКЕ К РОЛИ МЭРИЛИН МОНРО

– Это был очень долгий процесс подготовки, требующий вовлечённости. Я не была хорошо знакома с биографией Мэрилин, знала лишь о некоторых её фильмах, поэтому меня ожидало много открытий в процессе изучения её жизни. Начиная с прочтения книги, сценария и, конечно же, дальнейших месяцев работы с Эндрю (Домиником), я узнавала что-то новое о ней, знакомилась с ней… Большая часть фильма посвящена малоизвестным фактам её биографии. Это интимные, очень личные моменты, о которых мы не знаем, потому что они происходят за кулисами. Я пыталась понять, сопереживать и соединиться с ней, её болью и её травмой. Если отбросить весь лоск кинозвезды, которой она, конечно же, была, перед нами окажется такая же женщина, как и я. Того же возраста, актриса в индустрии… Я знала, что должна позволить себе открыться и попасть в те уголки её внутреннего мира, её сущности, которые, я знала, могут быть неудобными, тёмными и уязвимыми. Но я думаю, что именно таким образом я нашла связь с тем человеком, которым она была на самом деле.

О ТОМ, ЧТО ЕЙ ДАЛА ЭТА РОЛЬ

– Я научилась больше сочувствовать и уважать актёров, находящихся под давлением СМИ. Я думаю, что мы этого не осознаём, потому что никто не готов жить под таким прессом – когда от нас постоянно ожидают того, что мы должны делать или кем должны быть. Я также научилась лучше защищать себя. Я узнала, что Мэрилин была очень сильной и выносливой и всегда старалась делать свою работу как можно лучше.

О КАСТИНГЕ «БЛОНДИНКИ»

– Процесс прослушивания прошёл быстро. В первый раз, когда я встретилась с Эндрю, он спросил меня, сколько времени мне нужно, чтобы подготовиться к сцене, когда героиня находится с Бобби в ресторане и у них первое свидание. Я сказала ему, что мне нужна неделя или около того, так как я не была готова к этой роли. Я накрасилась и нашла ужасный светлый парик, чтобы быть как можно более похожей на неё, но не для Эндрю, а для всех людей, которые должны были оценивать это прослушивание. Мы так и сделали, и, судя по всему, всё прошло хорошо. Это было не единственное прослушивание, которое мне пришлось пройти. Это был долгий процесс тестов, гардероба, разных камер и объективов, потом вмешался тренер по вокалу, и всё пошло на лад. Раз от разу пробы проходили всё лучше и лучше, пока меня окончательно не утвердили.

ОБ ОЩУЩЕНИИ ПРИСУТСТВИЯ МЭРИЛИН МОНРО ВО ВРЕМЯ СЪЕМОК

– Во время съёмок со всеми нами столько всего произошло, что я искренне верю: она действительно была с нами. Я думаю, что все мы испытывали огромное уважение к ней и чувствовали большую ответственность за то, что делаем. И когда я говорю «мы», я имею в виду не только актёров и Эндрю, но и всю съёмочную группу. Мы делали что-то большее, чем сами могли сделать, и более особенное, чем просто фильм о ней. Она была всем, о чём я думала, она была всем, о чём я мечтала, она была всем, о чём я могла говорить, она была со мной, и это было прекрасно. Она была счастлива, но иногда со стен падали предметы, и в такие моменты мы понимали: ей явно что-то не нравится. Это было очень сильное ощущение, что-то витало в воздухе. Но, мне кажется, в целом она одобряла то, что мы делали. Может быть, это звучит очень мистически, но это правда. Я не была в образе всё время, но, идя домой, я чувствовала её присутствие. Я жила с этим. Я чувствовала её вес на своих плечах, и я чувствовала её печаль, от которой было трудно избавиться. Наверное, мне было важно испытать всё это.

О ВЛИЯНИИ ФИЛЬМА «БЛОНДИНКА» НА ЕЕ ЖИЗНЬ

– Этот фильм стал для меня каким-то внутренним толчком и, думаю, даже подарком самой себе. Но я снялась в нём не для того, чтобы другие люди изменили своё мнение обо мне. Так что, как бы там ни было, это был колоссальный опыт, который теперь навсегда со мной, потому что этот фильм изменил мою жизнь.

Источник: InterMedia