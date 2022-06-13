Анджелина Джоли снимет Сальму Хайек в своем следующем фильме

Анджелина Джоли вновь займет режиссерское кресло – она собирается поставить фильм «Без крови» (Without Blood) по собственному сценарию.

На главные роли приглашены Сальма Хайек и Демиан Бичир, сообщает Collider.

Фильм основан на одноименном романе Алессандро Барикко. В центре повествования – девочка Нина, семью которой убивают в ходе гражданской войны. Героине удается спастись благодаря одному мужчине, и спустя много лет она должна вновь встретиться с ним. В этот момент она вновь переживает все ужасающие события своего детства.

Съемки фильма стартовали в Риме. Дата выхода «Без крови» пока не объявлена.

Источник: InterMedia