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Анджелина Джоли снимет Сальму Хайек в своем следующем фильме

Автор Эвелина Никанорова
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Анджелина Джоли вновь займет режиссерское кресло – она собирается поставить фильм «Без крови» (Without Blood) по собственному сценарию.

На главные роли приглашены Сальма Хайек и Демиан Бичир, сообщает Collider.

Анджелина Джоли снимет Сальму Хайек в своем следующем фильме

Фильм основан на одноименном романе Алессандро Барикко. В центре повествования – девочка Нина, семью которой убивают в ходе гражданской войны. Героине удается спастись благодаря одному мужчине, и спустя много лет она должна вновь встретиться с ним. В этот момент она вновь переживает все ужасающие события своего детства.

Съемки фильма стартовали в Риме. Дата выхода «Без крови» пока не объявлена.

Источник: InterMedia

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