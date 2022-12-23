Anna Asti перепела «Звенит январская вьюга»

— Для меня большая честь исполнить эту легендарную песню! Пусть она греет вас теплом все новогодние праздники, ведь сделана она с любовью, – говорит Anna Asti. — Знаю, это большая ответственность, но такие хиты должны жить, и иногда играть новыми красками. С наступающим Новым годом, мои любимые! Не проходите мимо друг друга, и не теряйте друг друга, берегите свою любовь, и встречайте именно своих людей.