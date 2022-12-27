Анна Плетнёва вернулась в детство в клипе «Родные люди»

В этом ролике певица возвращается в детство, где она только мечтала о карьере звезды. Маленькую Анну Плетневу сыграла юная артистка Варя Щербакова, специально прилетевшая из Новосибирска.

— Клип «Родные люди» — напоминание каждому из нас о том, как важно мечтать и как важно помнить о том, что ваша мечта осуществилась, ценить это и гордится собой, — говорит Анна Плетнёва. — У меня тоже бывают такие моменты, когда опускаются руки, и каждый раз я вспоминаю о той девочке, которая больше всего на свете хотела стать звездой и стала ей. Мечтайте и цените те мечты, которые стали явью. Берегите ваших родных людей, которые всегда рядом, которые вас любят и гордятся вами.