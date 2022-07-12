Антоха МС лишился в суде своих песен

Антоха МС проиграл в суде иск о компенсации за публичное исполнение своих песен.

Истцом стал бывший продюсер музыканта Эдуард Шумейко. Об этом сам рэпер рассказал в своих соцсетях. Суд постановил выплатить продюсеру 2,5 млн рублей компенсации. Как пишет Антоха, это деньги «за исполнение моих же песен, которые он переписал на себя под видом представления моих интересов и размещения песен на стрим-сервисах».

— Права на мое творчество до сих пор не у меня, преследование со стороны Шумейко за исполнение моих же песен не прекращается, я же двигаюсь дальше в апелляцию этого решения суда с верой в лучший результат и справедливость, — подытожил Антоха МС.

По словам рэпера, ему все же удалось сохранить творческий псевдоним «Антоха МС», закрыть кредит на сумму более трех миллионов и записать новый альбом, который выйдет в сентябре 2022 года.

Источник: InterMedia