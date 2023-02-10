Музыкальная новинка

Artik & Asti открыли новую главу с «Куклой»

Автор Эвелина Никанорова
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Группа Artik & Asti представила трек «Кукла». В релиз вошел также минутный snippet композиции «Быть счастливой».

По словам музыкантов, этим релизом они открывают новую главу творчества Artik & Asti.

— Слова могут ранить, могут сломать — каждый из нас сталкивался с этим чувством, когда ночью, оставшись наедине с собой, негде спрятаться и негде укрыться от шквала обиды и боли, — написала солистка Artik & Asti Севиль в своих соцсетях в день премьеры «Куклы». — До сбитого дыхания, до отчаяния, когда в глазах и на душе — пусто.

По словам исполнительницы, этим треком они призывают быть бережными с чувствами других людей.

— Снимайте обувь, когда входите в чью-то душу и сердце, — говорит Севиль. — Будьте бережными к чужим чувствам, уважая свои. Верю, что каждый найдет свой луч света в этой песне и в этих словах. Пусть эта песня будет напоминанием и оберегом. Пусть эта песня даст вам силы в том, что вы не одни со своей печалью. Она пройдет. Пусть вам будет светло и тепло.

Источник: InterMedia

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