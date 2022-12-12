Артур Пирожков встретил «Старую знакомую» из прошлой жизни

Артур Пирожков выпустил новый сингл «Старая знакомая».
В тот же день в сети был представлен видеоклип на эту композицию, снятый режиссером Сергеем Греем. В нем Артур Пирожков прогуливается по заснеженному парку, встречая там свою любовь из прошлой жизни и вспоминая эпизоды их давнего романа.
— Песня и клип «Старая знакомая» – это романтичная история, в которой Артур Пирожков предстает в роли лирического героя и погружает его в чувство ностальгии и воспоминаний, — говорится в аннотации к ролику.
По словам создателей видео, история, рассказанная в «Старой знакомой» отсылает к клипу на песню «Зацепила», выпущенному еще в 2019 году.
— Это некое продолжение истории о принце и золушке, которые случайно встретились вновь, уже в современных реалиях, — говорят представители артиста.
Источник: InterMedia