Музыкальная новинка

Артур Пирожков встретил «Старую знакомую» из прошлой жизни

Автор Эвелина Никанорова
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Артур Пирожков выпустил новый сингл «Старая знакомая».

В тот же день в сети был представлен видеоклип на эту композицию, снятый режиссером Сергеем Греем. В нем Артур Пирожков прогуливается по заснеженному парку, встречая там свою любовь из прошлой жизни и вспоминая эпизоды их давнего романа.

— Песня и клип «Старая знакомая» – это романтичная история, в которой Артур Пирожков предстает в роли лирического героя и погружает его в чувство ностальгии и воспоминаний, — говорится в аннотации к ролику.

По словам создателей видео, история, рассказанная в «Старой знакомой» отсылает к клипу на песню «Зацепила», выпущенному еще в 2019 году.

— Это некое продолжение истории о принце и золушке, которые случайно встретились вновь, уже в современных реалиях, — говорят представители артиста.

Источник: InterMedia

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