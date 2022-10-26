Астерикс и Обеликс встречают Цезаря в Китае в трейлере «Астерикс и Обеликс: Поднебесная»

Обнародовали трейлер фильм «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» (Astérix & Obélix: L’Empire du Milieu).

Очередная часть франшизы по знаменитым французским комиксам Рене Госсини и Альбера Удерзо рассказывает о путешествии галлов Астерикса и Обеликса в Китай. Мировая премьера фильма состоится 1 февраля 2023 года.

Действие развивается в 50-м году до нашей эры. В Китае происходит переворот, из-за чего принцесса Сюан-ди, единственная дочь императора, бежит в Галлию, где просит Астерикса и Обеликса помочь освободить её страну. Они отправляются в Китай, не подозревая, что туда же движется Юлий Цезарь.

Режиссером и сценаристом фильма стал Гийом Кане, который также исполнил роль Астерикса, а в роли Обеликса появится Жиль Леллуш. В комедии также снялись Венсан Кассель в роли Цезаря, Марион Котийяр в роли Клеопатры, Пьер Ришар, Мелани Тьерри, Фам Линь Дан, звезда мирового футбола Златан Ибрагимович и многие другие.

Источник: InterMedia