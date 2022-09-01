Звёзды

Аврил Лавин надела любимую толстовку на Аллею славы Голливуда

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Аврил Лавин удостоилась звезды на Аллее славы Голливуда.

Аврил Лавин надела любимую толстовку на Аллею славы Голливуда

Церемония закладки состоялась 31 августа 2022 года, поздравить и поддержать 37-летнюю канадскую певицу приехали ее мама Джудит-Розанна Лошоу, жених Мод Сан, а также друзья — рэпер Machine Gun Kelly (с которым Аврил записывала свой последний альбом), музыкант Джон Фельдман и певец Джоэл Мэдден.

— Я впервые посетила Лос-Анджелес и Голливуд, когда мне было 16 лет, сфотографировалась во время той поездки, — рассказала Лавин, которая взяла этот снимок с собой на церемонию — Я была одета в толстовку, которая была моей любимой в старшей школе, она и сейчас на мне. Тогда я не могла и мечтать, что здесь будет моя собственная звезда.

Источник: InterMedia

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