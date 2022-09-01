Аврил Лавин надела любимую толстовку на Аллею славы Голливуда

Церемония закладки состоялась 31 августа 2022 года, поздравить и поддержать 37-летнюю канадскую певицу приехали ее мама Джудит-Розанна Лошоу, жених Мод Сан, а также друзья — рэпер Machine Gun Kelly (с которым Аврил записывала свой последний альбом), музыкант Джон Фельдман и певец Джоэл Мэдден.

— Я впервые посетила Лос-Анджелес и Голливуд, когда мне было 16 лет, сфотографировалась во время той поездки, — рассказала Лавин, которая взяла этот снимок с собой на церемонию — Я была одета в толстовку, которая была моей любимой в старшей школе, она и сейчас на мне. Тогда я не могла и мечтать, что здесь будет моя собственная звезда.