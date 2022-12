Backstreet Boys воспели Рождество в Нью-Йорке

Backstreet Boys представили клип на песню «Christmas in New York».

Видео совмещает живые съемки поющих в студии участников квинтета и анимацию, где кукольные двойники музыкантов гуляют по Нью-Йорку, зажигают ёлку, лепят снеговиков и отправляются в универмаг за рождественскими подарками.

Композиция «Christmas in New York» вошла в недавно вышедший первый в 30-летней истории бойз-бэнда рождественский альбом «A Very Backstreet Christmas», уже поднявшийся на первое место в топе праздничных чартов Billboard. В пластинку вошли 14 треков, включая три оригинальные вещи и каверы, в числе которых «Have Yourself A Merry Little Christmas», «Last Christmas», «O Holy Night», «Silent Night».

