Музыкальная новинка

Backstreet Boys воспели Рождество в Нью-Йорке

Автор Эвелина Никанорова
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Backstreet Boys представили клип на песню «Christmas in New York».

Видео совмещает живые съемки поющих в студии участников квинтета и анимацию, где кукольные двойники музыкантов гуляют по Нью-Йорку, зажигают ёлку, лепят снеговиков и отправляются в универмаг за рождественскими подарками.

Композиция «Christmas in New York» вошла в недавно вышедший первый в 30-летней истории бойз-бэнда рождественский альбом «A Very Backstreet Christmas», уже поднявшийся на первое место в топе праздничных чартов Billboard. В пластинку вошли 14 треков, включая три оригинальные вещи и каверы, в числе которых «Have Yourself A Merry Little Christmas», «Last Christmas», «O Holy Night», «Silent Night».

Источник: InterMedia

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