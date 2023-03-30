Bahh Tee и Turken советуют идти дальше после расставания

Bahh Tee и Turken выпустили в свет новый сингл «Иди дальше». В нем исполнители рассказывают о том, что происходит в паре после расставания.
— Твоя малышка больше не позвонит и не расскажет, как ты ей нужен, как ты ей важен. Ты больше не пиши и не выдумывай даже. Теперь ты потерял её, давай, иди дальше, — поет Turken в припеве песни.
Одновременно с выходом сингла в сети был также представлен видеоклип на песню «Иди дальше», снятый на студии Lotus Film. В нем Bahh Tee и Turken поют в матовом кубе, подсвеченном разными цветами, в окружении танцоров.
Источник: InterMedia