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«Банши Инишерина», «Всё везде и сразу» и «Озарк» лидируют в номинациях SAG Awards 2023

Автор Эвелина Никанорова
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Номинанты на премию Гильдии актеров США (SAG Awards) были объявлены 11 января 2023 года.

Лидерами по числу кинономинаций стали «Банши Инишерина» и «Всё везде и сразу», претендующие на пять призов каждый.

За работы в первом фильме номинированы Колин Фаррелл (главная роль), Брендан Глисон, Барри Кеоган и Керри Кондон (роли второго плана), а также весь каст, во втором на награды претендуют Мишель Йео (главная роль), Кею Хюи Куан, Джейми Ли Кёртис, Стефани Сюй (роли второго плана) и весь актерский состав.

В последней номинации также представлены картины «Вавилон», «Фабельманы» и «Говорят женщины».

Приз за лучшую мужскую роль могут получить Остин Батлер («Элвис»), Брендан Фрейзер («Кит»), Билл Найи («Жить») или Адам Сэндлер («Прорваться в НБА»), за лучшую женскую – Кейт Бланшетт («Тар»), Виола Дэвис («Королева-воин»), Ана де Армас («Блондинка») или Даниэль Дедуайлер («Тилль»).

Лидером по числу номинаций в телевизионных категориях стал сериал «Озарк»: актерский ансамбль, роли Джейсона Бейтмана, Лори Линни и Джулии Гарнер (она также получила вторую номинацию за сериал «Изобретая Анну»).

По три номинации получили «Лучше звоните Солу» (каст и актерские работы Джонатана Бэнкса и Бобо Оденкёрка) и «Убийства в одном здании» (каст, роли Стива Мартина и Мартина Шорта).

58-я церемония вручения наград SAG Awards состоится 26 февраля и будет впервые транслироваться на YouTube-канале Netflix (ранее партнерами шоу были TBS и TNT). О новом долгосрочном партнерстве Гильдии и Netflix было объявлено в тот же день. С 2024 года церемония будет показываться на основном сайте видеосервиса.

Источник: InterMedia

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