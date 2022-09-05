Звёзды

Бейонсе представила новую ювелирную коллекцию с любовью к себе

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Бейонсе снялась в новой рекламной кампании ювелирного бренда Tiffany & Co., послом которого является с 2021 года.

В роликах под общим слоганом «Потеряй себя в любви» певица появляется в стильных черных вечерних нарядах и золотых, серебряных и бриллиантовых аксессуарах марки. На Бейонсе можно увидеть металлический тренч, черное боди, авангардные туфли на каблуках, черную водолазку и гигантскую шляпу.

— Наша новая кампания отмечает, что настоящая любовь настолько сильна, насколько сильна любовь человека к себе, — сообщают авторы ювелирной коллекции в соцсетях.

Источник: InterMedia

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