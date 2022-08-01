Бейонсе представила первый из трех новых альбомов

Бейонсе выпустила свой долгожданный альбом «Renaissance». В ее седьмую студийную пластинку вошли 16 треков, в том числе ранее выпущенный в нескольких версиях сингл «Break My Soul».

— Создание этого альбома дало мне возможность помечтать и найти спасение в страшное для мира время, — написала Бейонсе на своем официальном сайте перед релизом

По словам артистки, «Renaissance» является «первым актом» трехчастного музыкального проекта, над которым она работала в течение трех лет. В соавторах пластинки фигурируют ее супруг Джей Зи, Фаррелл Уильямс, Дрейк, Найл Роджерс и многие другие.

Источник: InterMedia