Бейонсе установила абсолютный рекорд на «Грэмми 2023»

Церемония вручения премии Американской академии звукозаписи «Грэмми» состоялась на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе.

Триумфатором вечера стала Бейонсе, получившая четыре награды. Певица также установила абсолютный рекорд в истории «Грэмми», став обладательницей 32 статуэтки. 31 «Грэмми» получил ранее за всю свою карьеру венгерский дирижер Георг Шолти (скончавшийся в 1997 году).

Победительницей в номинации «песня года» неожиданно стала Бонни Райт со своим хитом «Just Like That» (всего певица удостоилась в этот вечер трех «Грэмии»). Она обошла таких претендентов, как Бейонсе, Адель, DJ Khaled, Гейл, Гарри Стайлз, Кендрик Ламар, Лиззо, Стив Лейси и Тейлор Свифт.

В номинации «запись года» приз достался «About Damn Time» Лиззо, «альбомом года» стал «Harry’s House» Гарри Стайлза, лучшим дуэтом – «Unholy» Сэма Смита и Ким Петрас, сольным поп-записью – «Easy on Me» Адель, вокальным альбомом – «Higher» Майкла Бубле.

Лучшим новым артистом стала джазовая певица Самара Джой (она также победила в номинации «лучший джазовый альбом» со своей пластинкой «Linger Awhile»), две награды в категории «альтернативная музыка» получила молодая британская группа Wet Leg, в номинации «рок-музыка» по две «Грэмми» достались Брэнди Карлайл (всего она получила три приза) и Оззи Осборну, в категории «рэп» с тремя призами оказался Кендрик Ламар, лучшим продюсером второй год подряд стал Джек Антонофф.

В номинации «лучшая музыка в кино» три «Грэмми» получил анимационный фильм «Энканто», лучшим клипом стал «All Too Well: The Short Film» Тейлор Свифт, музыкальным фильмом – «Jazz Fest: A New Orleans Story».

Приз за лучшую аудиокнигу получила Виола Дэвис, пополнившая в этот вечер символический клуб EGOT, куда входят обладатели четырех главных американских премий: «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони».

