Бейонсе выпустит новый альбом в июле

Бейонсе анонсировала свой новый альбом. В соцсетях певицы появилось сообщение о выходе 29 июля проекта под названием «Renaissance».

В этот день будет представлена его первая часть – «Act One». Предполагается, что альбом будет состоять как минимум из двух частей. В него войдут 16 треков, а физическое издание на CD и виниле включает также 28-страничный буклет и постер. Обложка и дизайн соответствующего мерча будут представлены позже.

Ранее появились слухи, что Бейоне собирается не просто выпустить новый музыкальный материал, но сопроводить его мультимедийным шоу. По данным инсайдеров, она ведет переговоры о концертах в Лондоне.

Источник: InterMedia