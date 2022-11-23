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«Белфаст» и «На Западном фронте без перемен» получили первые награды европейского «Оскара»

Автор Эвелина Никанорова
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Объявлены обладатели первых наград премии Европейской киноакадемии.

Победители в этих категориях европейского «Оскара» определяются не голосованием всех членов Академии, а решением профессионального жюри из восьми человек.

Двух призов удостоились «Белфаст» (за производственный дизайн и костюмы) и «На Западном фронте без перемен» (за макияж и прически и визуальные эффекты), за операторскую работу отмечена «Тихоня» (оператор Кейт Маккалло), за монтаж – «Пылающие дни», за оригинальный саундтрек – «Иа» (композитор Павел Мыкетын), за работу звукооператора – «Дыра».

Чествование этих победителей, а также объявление призеров в актерских, режиссерских и сценарных номинациях состоится на церемонии вручения наград Европейской киноакадемии 10 декабря в Рейкьявике.

Источник: InterMedia

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