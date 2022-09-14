«Белый лотос», «Тед Лассо» и Зендая стали триумфаторами «Эмми»

74-я ежегодная церемония вручения наград «Эмми» Американской телевизионной академии состоялась в Лос-Анджелесе.

Триумфатором вечера стал сериал «Белый лотос», получивший пять наград, а по итогам трех церемоний он удостоился девяти призов во всех номинациях, где был заявлен. В их числе лучший мини-сериал, сценарий, режиссура, актерские работы второго плана Мюррэя Бартлетта и Дженнифер Кулидж.

Четыре «Эмми» досталось «Теду Лассо», победившему в категориях лучший комедийный сериал, лучшая режиссура, главная мужская роль Джейсона Судейкиса и роль второго плана Бретта Голдштейна.

Лучшим драматическим сериалом вновь стали «Наследники», призы получили также сценаристы и лучший актер второго плана Мэттью Макфэдиен.

Лучшим драматическим актером назван Ли Джон-джэ из «Игры в кальмара», ставший первым азиатским артистом, удостоившимся «Эмми» в этой номинации. Сериал был отмечен и за режиссуру.

Рекорд поставила и Зендая, ставшая первой чернокожей актрисой – дважды обладательницей «Эмми» за главную женскую роль в драматическом сериале «Эйфория».

Лучшей комедийной актрисой названа Джин Смарт («Хитрости») , комедийной актрисой второго плана — Шерил Ли Ральф («Начальная школа Эббот»), драматической актрисой второго плана – Джулия Гарнер («Озарк»), актрисой второго плана в мини-сериале — Аманда Сайфред («Выбывшая»), актером мини-сериала – Майкл Китон («Ломка»).

Источник: InterMedia