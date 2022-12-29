Рождество и Новый Год

Бесплатный транспорт, ночные автобусы и ограничения движения в столице в новогоднюю ночь

Автор RADIO•R
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Для того чтобы можно было оставить машину дома и приехать в новогоднюю ночь в центр города на транспорте, с 20 часов 31 декабря до 3 часов 1 января транспорт в столице будет бесплатным.

Бесплатный транспорт, ночные автобусы и ограничения движения в столице в новогоднюю ночь

Nuotr. — JUDU

В ночь с 31 декабря на 1 января будут курсировать более вместительные ночные автобусы маршрутов 102N и 103N.

Кроме того будут курсировать ночные автобусы маршрутов 3G и 6G и троллейбусы маршрутов 2, 7, 16 и 17. Ночной общественный транспорт будет курсировать каждые 30-35 минут с 23:00 до 3:00 часов.

Ночные автобусы будут останавливаться на следующих остановках общественного транспорта в центре города:

  • Зеленый мост – 103N; 3G; 6G.
  • пл. Винцаса Кудирки – 103N, а также 2 и 17 троллейбусы.
  • мост Короля Миндаугаса – 102N (изменит трассу и не будет курсировать с 23:00 до 01:00).
  • Архикафедра – 102N (изменит трассу и не будет курсировать с 23:00 до 01:00).
  • Театр оперы и балета – 102N.
  • Юозаса Тумаса-Вайжгантаса – 102N; 3G.

Направление:

  • обычный маршрут автобуса 102N – для тех, кто едет в направлении Жверинаса, Виршулишкес, Пилайте, вокзала.
  • трасса автобуса маршррута 103N – для тех, кто едет в направлении Шнипишкес, Балтупяй, Сантаришкес, вокзал, пр. Savanorių.
  • трасса автобуса маршрута 3G – для тех, кто едет в направлении Шешкине, Фабийонишкес, Науйининкай.
  • трасса автобуса маршрута 6G – для тех, кто едет в направлении Новой Вильни.
  • трасса троллейбуса 2-го маршрута – для тех, кто едет в направлении Антакальниса, Саулетекиса, вокзала.
  • трасса троллейбуса 7-го маршрута – для тех, кто едет в направлении Жверинаса, Юстинишкес, Пашилайчяй, вокзала.
  • трасса троллейбуса 16-го маршрута – для тех, кто едет в направлении Лаздинай, Каролинишкес, Виршулишкес, Пашилайчяй, Науйяместис, пр. Саванорю.
  • трасса троллейбуса 17-го маршрута – для тех, кто едет в направлении Жирмунай, Науйяместис, Науйининкай.

Маршруты и карты движения общественного транспорта в новогоднюю ночь

Временно изменятся маршруты автобусов

С 23 часов 31 декабря до 1 часа ночи 1 января движение транспортных средств (в том числе общественного транспорта) будет запрещено на улицах T. Vrublevskio, Šventaragio, Barboros Radvilaitės.

В связи с ограничением движения на центральных улицах города вечером перед Новым годом в столице временно изменятся маршруты и расписание движения автобусов № 10, 11, 33, 89. Спланировать поездку на общественном транспорте

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