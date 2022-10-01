Безопасность: что делать, если случилось возгорание, и как избежать несчастья?

Попробуйте посчитать, сколько бытовых электроприборов есть у вас дома. На самом деле, если они подключены к электросети, от них зависят не только счета за электроэнергию, но и самое главное: наша собственная безопасность и безопасность нашего дома.

По данным Департамента противопожарной безопасности, с начала года из-за неисправностей электроприборов, нарушений электроинсталляции и т.д. в стране возникло 502 пожара. Во время них 4 человека погибли, 15 получили ранения. Основные причины таких пожаров — неправильный электромонтаж, изношенные детали бытовых электроприборов и неосторожное поведение человека.

Что делать, если дома случилось возгорание?

С наступлением холодного времени года все мы не только больше времени проводим дома, но и чаще пользуемся электроприборами. Но все ли знают, что делать, если загорелся холодильник, утюг, обогреватель, электроплита или другой электроприбор?

«Если дома загорелся электроприбор или начали нагреваться электрические провода, после оценки ситуации надо срочно звонить по телефону 112 и отключать электроприбор от сети – выдернуть вилку из розетки. И только потом тушить пожар. Гасить огонь можно только углекислотными или порошковыми огнетушителями. Устройства, подключенные к электросети, ни в коем случае нельзя тушить водой! Бывали случаи, когда именно из-за этого не удавалось избежать несчастья. И конечно же, огнетушитель должен храниться в легкодоступном месте», — советует специалист Департамента противопожарной безопасности Ауримас Гуджяускас.

Если же дым начинает идти из телевизора или компьютера, то надо не только отключить их от сети, но и накинуть на них какую-нибудь плотную ткань, чтобы подавить пламя.

Важно обратить внимание еще на один важный момент. Каждый человек должен знать, как отключить электричество в его квартире или доме в случае пожара.

Чтобы оставаться в безопасности, важно не только правильно обслуживать электроприборы и отопительное оборудование, соблюдать правила пожарной безопасности, но и — главное — устанавливать автономные детекторы дыма. Такие детекторы обнаруживают дым, как только начинается пожар. Громким звуком они сигнализируют о потенциальной опасности, поэтому люди успевают эвакуироваться, вызвать помощь, а иногда и самостоятельно потушить пожар.

Что делать для того, чтобы избежать несчастья?

1. Уходя из дома, проверьте, не оставили ли вы на плите кипящую кастрюлю или сковороду, выключены ли посудомоечная машина, стиральная машина и утюг.

2. Не подключайте одновременно много бытовых приборов, так как существует опасность перегрузки сети. В такой ситуации провода внезапно начинают нагреваться, и их изоляция загорается. О перегрузке электросети дома сигнализирует частое срабатывание автоматических предохранителей.

3. Неиспользуемые электроприборы рекомендуется выключать из розетки, так как электроприборы, оставленные в режиме ожидания, не только потребляют электроэнергию, но и могут перегреваться.

4. Кроме того, надо периодически проверять проводку и изоляцию электроприборов на предмет износа и повреждений. Важно также следить, чтобы провода, розетки, вилки и сами электроприборы не намокали.

Информация предоставлена Департаментом противопожарной безопасности и спасения при МВД Литвы