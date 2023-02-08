Музыкальная новинка

«Би-2» поздравили своего творческого гуру с 70-летием выпуском «Нечетного воина 5»

Автор Эвелина Никанорова
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Группа «Би-2» выпустила в свет новый альбом своего сайд-проекта «Нечётный воин 5».

Релиз пластинки, включающей в себя 14 треков. Он приурочен к 70-летнему юбилею автора слов и музыки всех «Нечётных воинов» Михаила Карасёва, которого музыканты называют творческим гуру «Би-2».

«Би-2» поздравили своего творческого гуру с 70-летием выпуском «Нечетного воина 5»

— Альбом выходит в день 70-летия Михаила Карасёва — автора всех «Нечётных воинов», нашего большого друга и творческого наставника, — написали музыканты в своих соцсетях. — Миша, с днём рождения! Наконец-то появилась возможность поздравить тебя выходом «Нечётного воина»! Спасибо тебе за всё! Лучшее — впереди!

Источник: InterMedia

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