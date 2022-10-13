«Би-2» выпустят четыре альбома за полгода

Новый альбом группы «Би-2» «Аллилуйя» выйдет в конце осени 2022 года. После него музыканты собираются выпустить еще три альбома в течение полугода.

— Последний год мы посвятили работе в студии, и ее результатом станут сразу четыре новых альбома «Би-2». В середине ноября выйдет новый альбом «Аллилуйя», а в конце года — сборник live-мэшапов, в каждой песне которого мы объединим наши электрические и оркестровые выступления.

«Аллилуйя» — одиннадцатый номерной альбом «Би-2», куда войдут новые песни группы, записанные в 2019-2022 годах.

Второй альбомом крауд-кампании «Электричество & оркестр» выйдет в конце 2022 – начале 2023 года. В этом году «Би-2» попробовали совмещать электрические и симфонические версии аранжировок в рамках одной песни. Новый формат так понравился и поклонникам, и музыкантам, что они решили пересвести в таком формате несколько композиций и выпустить их отдельным альбомом. В него войдут песни «Я никому не верю», «Пекло», «Депрессия» из нового альбома «Аллилуйя», а также другие песни, которые группа называет «главными».

Анонсы третьего и четвертого альбомов кампании запланированы на январь и март 2023 года.

Источник: InterMedia