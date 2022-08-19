Музыкальная новинка

Билли Айдол даст больше рок-н-ролла в новом EP «The Cage»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Билли Айдол анонсировал выход нового EP, представив одноименный заглавный трек.

– Нас очень воодушевило то, что мы не играли на сцене пару лет и вдруг появилась возможность вырваться на сцену. Это показало нам направление, каким должен быть наш следующийEP – с бурей и натиском, с большим количеством рок-н-ролла. Нам было очень весело его делать, – признался Билли Айдол.

Мини-альбом выйдет на лейбле Dark Horse 25 сентября. Он станет продолжением его предыдущего EP «The Roadside», вышедшего в прошлом году.

Музыкальное видео на песню «Cage» снял Стивен Себринг.

Источник: InterMedia

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