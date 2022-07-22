Билли Айлиш представила две новые песни

Билли Айлиш неожиданно выпустила новый макси-сингл «Guitar Songs».

В него вошли две песни «TV» и «The 30th». Обе они написаны в соавторстве с братом певицы – Финнеасом О’Коннелом – и спродюсированы им же.

Песня «TV» была впервые исполнена во время концерта Билли в Манчестере в июне, что привлекло внимание к нескольким горячим темам в поп-культуре, в том числе к отмене конституционного права на аборты в США и суду между Эмбер Херд и Джонни Деппом.

— Мы с Финнеасом очень хотели, чтобы они стали вашими как можно скорее. Так вот они!! – написала Айлиш в соцсетях. — Исполнение «TV» в туре было для нас таким ярким событием, что мы взяли звук с первого концерта в Манчестере и вставили его в песню.

Источник: InterMedia