Музыкальная новинка

Билли Айлиш представила две новые песни

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Билли Айлиш неожиданно выпустила новый макси-сингл «Guitar Songs».

В него вошли две песни «TV» и «The 30th». Обе они написаны в соавторстве с братом певицы – Финнеасом О’Коннелом – и спродюсированы им же.

Билли Айлиш представила две новые песни

Билли Айлиш

Песня «TV» была впервые исполнена во время концерта Билли в Манчестере в июне, что привлекло внимание к нескольким горячим темам в поп-культуре, в том числе к отмене конституционного права на аборты в США и суду между Эмбер Херд и Джонни Деппом.

— Мы с Финнеасом очень хотели, чтобы они стали вашими как можно скорее. Так вот они!! – написала Айлиш в соцсетях. — Исполнение «TV» в туре было для нас таким ярким событием, что мы взяли звук с первого концерта в Манчестере и вставили его в песню.

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

Джефф Бек и Джонни Депп вспомнили юность в альбоме «18»

Джефф Бек и Джонни Депп вспомнили юность в альбоме «18»

Автор Эвелина Никанорова
Деми Ловато и Пэрис Хилтон повеселились в Substance

Деми Ловато и Пэрис Хилтон повеселились в Substance

Автор Эвелина Никанорова
Пинк ответила хейтерам новой песней

Пинк ответила хейтерам новой песней

Автор Эвелина Никанорова
Гарри Стайлз прокатился по Лондону в кровати

Гарри Стайлз прокатился по Лондону в кровати

Автор Эвелина Никанорова
Карди Би и Канье Уэст представили футуристический клип

Карди Би и Канье Уэст представили футуристический клип

Автор Эвелина Никанорова
Кристина Орбакайте погрузилась в состояние влюбленности в клипе «Нравишься»

Кристина Орбакайте погрузилась в состояние влюбленности в клипе «Нравишься»

Автор Эвелина Никанорова
«Актриса» &#8212; новая песня певицы Ellada, которую надо слушать с закрытыми глазами

«Актриса» — новая песня певицы Ellada, которую надо слушать с закрытыми глазами

Автор Эрнест Алесин
«Очень странные дела» в музыке: вышел трек-лист четвертого сезона

«Очень странные дела» в музыке: вышел трек-лист четвертого сезона

Автор Эвелина Никанорова
Imagine Dragons представили второй акт своего альбома

Imagine Dragons представили второй акт своего альбома

Автор Эвелина Никанорова