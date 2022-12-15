«Бэтмен» стал самым популярным фильмом на IMDb

Интернет-портал IMDb (крупнейшая база данных кино и телефильмов) опубликовала список из 25 самых популярных фильмов 2022 года.

В рейтинг вошли картины, которые вышли в кино и на видеосервисах в текущем году и неизменно занимали самые высокие места в поиске и просмотре на сайте с более чем 200 миллионами ежемесячных посетителей.

Первое место занял «Бэтмен» Мэтта Ривза, на втором – «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», на третьем – «Тор: Любовь и гром». Далее следуют «Топ Ган: Мэверик», «Чёрная пантера: Ваканда навсегда», «Варяг», «Серый человек», «Всё везде и сразу», «Смерть на Ниле» и замыкает первую десятку фильм ужасов «Х» Тая Уэста.

Источник: InterMedia