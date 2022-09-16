Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в четвертый раз станут родителями

Блейк Лайвли снова ждет ребенка. О беременности 35-летней актрисы стало известно на 10-м ежегодном саммите Forbes Power Women’s Summit, состоявшемся 15 сентября 2022 года в Нью-Йорке, куда Блейк пришла в платье, подчеркивающем ее интересное положение.

Лайвли и ее муж Райан Рейнольдс воспитывают трех дочерей: 7-летнюю Джеймс, 5-летнюю Инез и 2-летнюю Бетти. Сама Блейк из многодетной семьи (у нее два брата и две сестры) и в интервью признавалась, что мечтает сделать и свою с Райаном семью большой.

Источник: InterMedia