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Более 210 тысяч малообеспеченных людей получат в декабре продовольственную помощь

Автор Анжелика Орлёнок
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Началась последняя в этом году выдача продуктовых наборов малообеспеченным людям. В разных самоуправлениях она продлится до самых праздников. Продовольственную помощь получат более 210 тысяч жителей страны.

Более 210 тысяч малообеспеченных людей получат в декабре продовольственную помощь

Более 210 тыс. малообеспеченных людей получат в декабре продовольственную помощь. Фото — socmin.lrv.lt

На продовольственную помощь могут претендовать люди, чей среднемесячный доход на члена семьи в настоящий момент не превышает 220,50 евро в месяц.

Продуктовая корзина состоит из 11 различных продуктов питания:

  • экологические макароны,
  • овсяная каша быстрого приготовления с ягодами (малина),
  • фасоль консервированная в томатном соусе,
  • консервированный рассольник,
  • рапсовое масло,
  • мучная смесь для блинов,
  • смесь изюма и орехов,
  • сгущенное молоко с сахаром,
  • консервы из свинины,
  • консервы из курицы,
  • овсяное печенье с кусочками шоколада.

В декабре вместе с продуктами питания в наборах будут также предметы гигиены — средство для стирки одежды, шампунь, зубная паста и щетка.

Все наборы будут подготовлены к выдаче, поэтому их удобно будет забирать домой, дополнительная упаковка не понадобится.

Раздачу помощи организуют самоуправления и две неправительственные организации – Maisto bankas и Литовское общество Красного Креста. Выдача продуктовых наборов будет проводиться более чем в 600 пунктах по всей Литве. О точном времени выдачи помощи можно узнать в своем самоуправлении или на страницах «Продовольственного банка» Maisto bankas.

Более 210 тысяч малообеспеченных людей получат в декабре продовольственную помощь

Продовольственная помощь малоимущим жителям страны

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