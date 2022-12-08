Более 210 тысяч малообеспеченных людей получат в декабре продовольственную помощь

Началась последняя в этом году выдача продуктовых наборов малообеспеченным людям. В разных самоуправлениях она продлится до самых праздников. Продовольственную помощь получат более 210 тысяч жителей страны.

На продовольственную помощь могут претендовать люди, чей среднемесячный доход на члена семьи в настоящий момент не превышает 220,50 евро в месяц.

Продуктовая корзина состоит из 11 различных продуктов питания:

экологические макароны,

овсяная каша быстрого приготовления с ягодами (малина),

фасоль консервированная в томатном соусе,

консервированный рассольник,

рапсовое масло,

мучная смесь для блинов,

смесь изюма и орехов,

сгущенное молоко с сахаром,

консервы из свинины,

консервы из курицы,

овсяное печенье с кусочками шоколада.

В декабре вместе с продуктами питания в наборах будут также предметы гигиены — средство для стирки одежды, шампунь, зубная паста и щетка.

Все наборы будут подготовлены к выдаче, поэтому их удобно будет забирать домой, дополнительная упаковка не понадобится.

Раздачу помощи организуют самоуправления и две неправительственные организации – Maisto bankas и Литовское общество Красного Креста. Выдача продуктовых наборов будет проводиться более чем в 600 пунктах по всей Литве. О точном времени выдачи помощи можно узнать в своем самоуправлении или на страницах «Продовольственного банка» Maisto bankas.

Источник