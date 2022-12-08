Более 210 тысяч малообеспеченных людей получат в декабре продовольственную помощь

Началась последняя в этом году выдача продуктовых наборов малообеспеченным людям. В разных самоуправлениях она продлится до самых праздников. Продовольственную помощь получат более 210 тысяч жителей страны.
На продовольственную помощь могут претендовать люди, чей среднемесячный доход на члена семьи в настоящий момент не превышает 220,50 евро в месяц.
Продуктовая корзина состоит из 11 различных продуктов питания:
- экологические макароны,
- овсяная каша быстрого приготовления с ягодами (малина),
- фасоль консервированная в томатном соусе,
- консервированный рассольник,
- рапсовое масло,
- мучная смесь для блинов,
- смесь изюма и орехов,
- сгущенное молоко с сахаром,
- консервы из свинины,
- консервы из курицы,
- овсяное печенье с кусочками шоколада.
В декабре вместе с продуктами питания в наборах будут также предметы гигиены — средство для стирки одежды, шампунь, зубная паста и щетка.
Все наборы будут подготовлены к выдаче, поэтому их удобно будет забирать домой, дополнительная упаковка не понадобится.
Раздачу помощи организуют самоуправления и две неправительственные организации – Maisto bankas и Литовское общество Красного Креста. Выдача продуктовых наборов будет проводиться более чем в 600 пунктах по всей Литве. О точном времени выдачи помощи можно узнать в своем самоуправлении или на страницах «Продовольственного банка» Maisto bankas.