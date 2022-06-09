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Брэд Питт должен сойти с поезда, который мчится «Быстрее пули»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Sony Pictures выпустила новый трейлер боевика «Быстрее пули» (Bullet Train) с Брэдом Питтом.

Режиссером картины выступил Дэвид Литч («Джон Уик», «Дэдпул 2»).

Картина представляет собой адаптацию японского бестселлера «Поезд убийц» Котаро Исаки. Как и в романе, действие фильма происходит в Японии на сверхскоростном поезде, следующем из Токио в Мориоку. Среди пассажиров – пять наемных убийц, чьи цели связаны друг с другом. Обстановка постепенно накаляется, когда киллеры начинают охоту друг на друга.

Источник: InterMedia

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