BTS выпускают кулинарную книгу

Группа BTS анонсировала выход собственной кулинарной книги, куда войдут рецепты любимых блюд всех семерых участников корейского бойз-бэнда.

«BTS Recipe Book: Book of Tasty Stories» будет содержать подробные описания и анекдоты о группе в отношении блюд, представленных в книге, а также QR-коды, которые позволят читателям получить доступ к видеогидам, снятым участниками группы.

— Мы надеемся, что вы будете наслаждаться каждым моментом, следуя шагам этих рецептов, представляя разговоры и чувства BTS, когда они готовили эти блюда, — говорится в описании к кулинарной книге.

Издана она будет в двух версиях: на японском языке и на корейском языке с английскими переводами. Хотя точная дата выпуска еще не объявлена, в настоящее время книга доступна для предварительного заказа в магазине Weverse.

Источник: InterMedia