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BTS выпустили трехдисковый сборник лучших хитов и новый клип

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

BTS выпустили свой долгожданный альбом-антологию «Proof». Трехдисковый релиз охватывает все то, что группа сделала за девять лет работы на сцене.

Треки для сборника были лично отобраны участниками коллектива. Альбом включает в себя множество разных композиций, в том числе три совершенно новых, которые отражают мысли и идеи участников BTS о прошлом, настоящем и будущем.

– Альбом-антология знаменует начало новой главы истории BTS. Он дает возможность оглянуться назад и оценить всю проделанную работу, – говорится в заявлении лейбла группы Big Hit Entertainment.

В качестве подарка поклонникам группа также представили музыкальное видео на один из своих новых треков – «Yet to Come» (The Most Beautiful Moment).

Источник: InterMedia

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