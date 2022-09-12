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«Будем сходить с ума!»: Верка Сердючка зажжет в Вильнюсе 18 сентября

Автор Эвелина Никанорова
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Верка Сердючка — настоящая украинская звезда — засияет на благотворительном концерте в Вильнюсе!

Концерт состоится 18 сентября на веранде LOFTAS. Несмотря на осень, концерт звезды всех точно согреет, а некоторых даже зажжет!

Первый после войны концерт за пределами Украины Верка Сердючка в знак благодарности даст в Литве, ставшей временным пристанищем для сотен тысяч наших земляков. В предверии концерта утренняя программа «Соль и Перец» поговорила с Андреем Данилко и узнала, чего ждать от предстоящего праздника музыки. 

«Не плачут на сцене артисты. Не поют заунылые песни. Понятно какое время, но мы вышли и мы бахнули!»

Listen to ««Будем сходить с ума!»: Верка Сердючка в утреннем шоу «Соль и Перец»» on Spreaker.

На дворе осень и непредсказуемая погода, а концерт состоится на веранде LOFTAS, поэтому включаем утепленный дресс-код и не забываем дождевики!

Билеты можно приобрести на сайте bilietai.lt

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