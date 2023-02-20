Самоуправления

Будущее столицы: метро, трамвай, воздушные гондолы?

Автор RADIO•R
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Кандидат в мэры Вильнюса Артурас Зуокас предложил использовать в столице необычный вид транспорта — воздушные гондолы. RADIO•R спросила у искусственного интеллекта, какие плюсы и минусы предлагаемого проекта, во сколько он обойдется и как может быть реализован.

Будущее столицы: метро, трамвай, воздушные гондолы?

Будущее столицы: метро, трамвай, воздушные гондолы?

Как отметил ChatGPT, среди преимуществ проекта: большая пассажировместимость, быстрая его реализация и туристическая привлекательность.

Действительно, наряду с воздушными шарами гондолы могут стать одним из открыточных видов Вильнюса.

Однако есть и недостатки. В частности, зависимость от погодных условий — сильного ветра, дождя, снегопада.

Пока сложно представить, сможет ли функционировать такой объект, например, в условиях циклона, который пришел в минувшие выходные на территорию Литвы.

Минусом проекта считается также то, что воздушные гондолы могут двигаться только по заданному маршруту, а это ограничивает эффективность как полноценного транспортного средства.

Напомним, Зуокас предлагал соединить будущий Национальный стадион с проспектом Конституциес.

Еще одним минусом искусственный интеллект назвал ограниченность пропускной способности: при большом потоке пассажиров воздушные гондолы могут не справиться с перевозкой всех желающих.

Кроме того, по замечанию ChatGPT, воздушные гондолы могут быть подвержены сильной турбулентности, которые представляют опасность для пассажиров, не говоря уже про дискомфорт.

«Решение о внедрении воздушных гондол в городской транспортный поток должно быть основано на тщательном анализе и оценке всех рисков и преимуществ», — подчеркивает искусственный интеллект.

Будущее столицы: метро, трамвай, воздушные гондолы?

RADIO•R поинтересовалась, во сколько может обойтись такой проект

Его стоимость, ответил искусственный интеллект, зависит от многих факторов: длины маршрута, количества остановок, типа используемых гондол.

На цену также влияют условия на рынке труда — спрос на услуги, конкуренция на рынке производителей оборудования.

Также искусственный интеллект просит учитывать эксплуатационные расходы на воздушные гондолы. Такие системы требуют бережного отношения и обслуживания, которые включают содержание оборудования, оплату труда персонала, амортизацию и так далее.

Если же говорить о конкретных суммах, то стоимость стартует от нескольких миллионов евро. К примеру, проект в Париже, на который ссылался Зуокас, оценивается в 80 миллионов евро.

Как может выглядеть предлагаемый проект в Вильнюсе?

По мнению искусственного интеллекта, воздушные гондолы могут быть подвесными на тросах и двигаться по линиям, проходящим над землей и зданиями. А капсулы для пассажиров — выполнены в современном дизайне с прозрачными стенками и крышей. Они также могут быть оснащены системами кондиционирования воздуха и удобными сиденьями.

Остановки воздушных гондол искусственный интеллект видит в виде круглых или овальных площадок, украшенных элементами ландшафтного дизайна, фонарями, информационными табличками и другими деталями.

Как считает ChatGPT, проект может выглядеть как инновационное и современное транспортное средство, которое добавит туристической привлекательности для города и улучшит мобильность горожан.

Будущее столицы: метро, трамвай, воздушные гондолы?

Иллюстрации подгтовлены с помощью Midjourney.

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