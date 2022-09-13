«Быть или не быть — это вообще не вопрос»: умер режиссер Жан-Люк Годар

Французский режиссер Жан-Люк Годар скончался 13 сентября 2022 года в возрасте 91 года. Об этом сообщает газета Liberation со ссылкой на близких кинематографиста.

Жан-Люк Годар — французский режиссер, стоявший у истоков так называемой новой волны в кинематографе в 1960-е годы и навсегда изменивший его. Он снял такие фильмы, как «Безумный Пьеро», «На последнем дыхании», «Мужское-женское», «Жить своей жизнью» и «Банда аутсайдеров».

В начале своей карьеры кинокритика Годар критиковал «традицию качества» французского кинематографа. Позже он и его единомышленники, объединённые под названием «Французская новая волна», стали снимать собственные фильмы. Многие из фильмов Годара бросают вызов традиционному Голливуду и французскому кино.

Дебютный фильм Годара «На последнем дыхании» вышел на экраны в 1959-м году, главные роли в нем исполнили Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг. Особенность картины заключалась в том, что сценарий Годар и Франсуа Трюффо сочиняли перед началом съемочного дня, а диалоги актеры придумывали в процессе.

Среди других известных работ режиссера: «Банда аутсайдеров» (1964), «Безумный Пьеро» (1965), «Сделано в США» (1966), «Две или три вещи, которые я знаю о ней» (1967), «Страсть» (1980), «Новая волна» (1990) и многие другие.

Последней работой Годара стал экспериментальный 3D-фильм «Прощай, речь» в 2014 году, удостоенный приза жюри Каннского кинофестиваля и ряда других наград. При подведении киноитогов 2014 года «Прощай, речь» вошёл в большинство списков лучших фильмов года.

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Источник: InterMedia